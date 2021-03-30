Глава Донецкой Народной Республики подписал Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»

Сегодня, 30 марта, Глава ДНР подписал Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

Закон предусматривает переход на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства, установленную ранее принятым Законом от 5 марта 2021 года «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», путём установления переходного периода для получения статуса такого налогоплательщика. То есть в течение 30 дней со дня вступления в силу обозначенного Закона плательщики должны подать заявления (с 1 по 30 апреля 2021 года), в связи с чем они будут считаться сельскохозяйственными производителями в сфере животноводства с 1 апреля 2021 года.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» был принят в двух чтениях в целом. Он вступит в силу с первого числа квартала, следующего за месяцем опубликования на официальном сайте Народного Совета.