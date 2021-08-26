Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О Правительстве Донецкой Народной Республики»

Сегодня, 26 августа, на официальном сайте Народного Совета был опубликован Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О Правительстве Донецкой Народной Республики», принятый депутатами в ходе очередного пленарного заседания.

Таким образом, сегодня в силу вступил закон, который вносит изменения в Закон «О Правительстве Донецкой Народной Республики», предусматривающие возможность наложения дисциплинарных взысканий за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей (полномочий) или поручений Главы Донецкой Народной Республики, а также Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.