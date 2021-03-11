Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”» (видео)

В четверг, 11 марта, вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”», принятый депутатами 5 марта на очередном пленарном заседании.

Закон уточняет перечень опасных производственных объектов. В частности, предусматривается исключение из него объектов, на которых ведутся работы по генерации электроэнергии и эксплуатируется оборудование с напряжением 6 киловольт и выше.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР. С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики, в разделе «Законы» – «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”».