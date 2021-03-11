Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”» (видео)

В четверг, 5 марта, вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”», принятый парламентариями 5 марта на пленарном заседании.

Закон заменяет слова «конфессиональные нормы» словами «внутренние установления» по тексту Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Также, учитывая законодательный опыт Российской Федерации, в новой редакции изложена часть 2 статьи 9 Закона, согласно которой при создании централизованных религиозных организаций местными религиозными организациями учитываются только их внутренние установления.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. С его полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики, в разделе «Законы» – «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”».