Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О воинской обязанности и военной службе”»

В четверг, 11 марта, вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О воинской обязанности и военной службе”», разработанный Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики и принятый депутатами на очередном пленарном заседании 5 марта.

Закон приводит в соответствие друг с другом Законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об образовании», устанавливает единый понятийный аппарат, устраняет юридические коллизии и способствует единообразию в нормативных правовых актах Донецкой Народной Республики. Он также приводит в соответствие отдельные правовые конструкции в части определения уровней образования и типов образовательных организаций.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР. С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики, в разделе «Законы» – «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе».