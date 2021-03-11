Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обороне”» (видео)

В четверг, 11 марта, вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обороне”», принятый парламентариями на очередном пленарном заседании 5 марта.

Закон урегулирует вопросы организации, развёртывания и ведения в Донецкой Народной Республике территориальной обороны, а также определяет основы работы межведомственных координирующих органов – штабов территориальной обороны. Также закон определяет задачи и полномочия штабов территориальной обороны и уточняет категории должностных лиц, наделённых полномочиями по организации их деятельности и руководству ими.

Закон вступает в силу в после опубликования на официальном сайте Народного Совета. С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики, в разделе «Законы» – «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обороне”».