Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“» (видео)

В четверг, 11 марта, после подписания Главой ДНР вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“», принятый на пленарном заседании 5 марта.

Закон уточняет состав административного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством лицом, которое не имеет при себе или не предъявило для проверки полис (договор) обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Он также определяет должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В Закон внесены и корректировки, связанные с отсрочкой требования о необходимости наличия документа об обязательном техническом осмотре для заключения договора обязательного страхования.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР. С полным его текстом можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики, в разделе «Законы» – «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“».