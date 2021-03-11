Вступил в силу Закон «О внесении изменения в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики “О пожарной безопасности”» (видео)

Сегодня, 11 марта, вступил в силу Закон «О внесении изменения в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики “О пожарной безопасности”», принятый депутатами 5 марта на очередном пленарном заседании.

Закон предусматривает наделение Правительства Донецкой Народной Республики полномочиями по утверждению пятилетнего плана проверки организации работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по предотвращению пожаров и их тушению, обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов и объектов, а также оказанию помощи в координации действий и усовершенствованию работы, связанной с обеспечением пожарной безопасности.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР. С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики, в разделе «Законы» – «О внесении изменения в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики “О пожарной безопасности”».