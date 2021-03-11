Вступил в силу Закон «О внесении изменения в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”» (видео)

В четверг, 11 марта, вступил в силу Закон «О внесении изменения в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”», принятый депутатами 5 марта.

Закон предоставляет абитуриентам ряда льготных категорий возможность воспользоваться правом на внеконкурсный приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета, местных бюджетов. Это становится возможным в рамках установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний путём подачи не одного, а нескольких заявлений в пределах установленного количества образовательных организаций высшего профессионального образования, в которые поступающий на обучение по программам бакалавриата или специалитета вправе подать заявления одновременно, и количества специальностей и направлений подготовки, по которым он вправе участвовать в конкурсе. Это расширит возможности для получения ими бесплатного высшего профессионального образования.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР. С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики, в разделе «Законы» – «О внесении изменения в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”».