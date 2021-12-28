Вступили в силу законы, принятые на заключительном пленарном заседании осенней сессии
Сегодня, 28 декабря, после подписания Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным на официальном сайте Народного Совета опубликованы законы, принятые в рамках заключительного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
Таким образом, 28 декабря вступают в силу законы:
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»;
- «О внесении изменений в статью 64 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» и статью 54 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в статьи 19 и 242 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в статью 56 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»;
- «Об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной процентной ставке»;
- «О некоторых вопросах собственности Донецкой Народной Республики и муниципальной собственности муниципальных образований»;
- «О внесении изменения в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в статью 32 Закона Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и в статью 124 Закона Донецкой Народной Республики «О нотариате»;
- «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда».
Кроме того, опубликованы ещё два закона, которые вступят в силу завтра, 29 декабря: