Вступили в силу законы, принятые на заключительном пленарном заседании осенней сессии

Сегодня, 28 декабря, после подписания Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным на официальном сайте Народного Совета опубликованы законы, принятые в рамках заключительного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

Таким образом, 28 декабря вступают в силу законы:

Кроме того, опубликованы ещё два закона, которые вступят в силу завтра, 29 декабря: