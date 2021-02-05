Введена административная ответственность за нарушение законодательства в сфере электроэнергетики и газоснабжения

Депутат Народного Совета, председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина рассказала о Законе Донецкой Народной Республики «Об административной ответственности за нарушение законодательства об электроэнергетике и о газоснабжении».

«Вводится административная ответственность за такие виды правонарушений, как повреждение электрических сетей, газопроводов, нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора природного газа, нарушение правил пользования электрической энергией, эксплуатации электрических установок, нарушение правил пользования природным газом, правил безопасности систем газоснабжения. Кроме того, проектом закона устанавливается перечень органов и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях по указанным категориям.

Субъектами правонарушений в соответствии с законопроектом являются только должностные лица. Настоящим проектом закона устанавливается размер минимальной санкции от двух тысяч рублей и максимальной – до ста тысяч рублей», – сказала парламентарий.

Закон «Об административной ответственности за нарушение законодательства об электроэнергетике и о газоснабжении» был принят в двух чтениях. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует до вступления в силу Кодекса Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях.