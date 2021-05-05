Я горжусь нашим новым поколением: парламентарии поздравили ветерана войны Николая Волошина из Тореза

В среду, 5 мая, члены Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Максим Паршин, Александр Ковтырин и Юрий Закаблук поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Волошина из города Тореза с наступающим праздником – Днём Великой Победы.

Ветеран поделился с парламентариями воспоминаниями о своей юности:

«Я проживал в Армавире и неожиданно был направлен в лётную школу в Астрахань. Участвовал в битве за Ленинград, получил контузию. Страшное это было время.

Держаться на фронте мне помогала только вера товарищей в меня и родные за спиной.

Я горжусь нашим новым поколением, они молодцы! Верьте в себя и своих близких! Мы желаем, чтоб вы не забывали и ценили наших защитников, которые 76 лет назад дали нам всем жизнь и мирное небо над головой!».

Депутаты поблагодарили ветерана за Победу, боевые и трудовые свершения, значимый вклад в историю нашей Родины.

«Это большая радость и очень весомый повод для гордости – быть рядом с нашими ветеранами, слушать их истории и восхищаться подвигами. Мы благодарны им за мирное небо, свободу и независимость. И самое малое, что мы можем сделать – это подарить им наше внимание и заботу», – отметил Максим Паршин.