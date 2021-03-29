Ярослав Аника почтил память погибшего защитника ДНР и поздравил с юбилеем вдову ветерана Великой Отечественной войны

В среду, 24 марта, в рамках реализации республиканской акции «Звезда Героя ДНР» в городе Докучаевске установлена памятная табличка, посвящённая погибшему защитнику Республики Роману Крюку.

Участие в мероприятии приняли депутат Ярослав Аника, представители администрации города, родные бойца ополчения, общественники и местные жители.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Ярослав Аника сообщил, что мемориальный знак установили на фасаде дома, в котором проживал погибший защитник.

«Летом 2015 года, когда велись ожесточённые бои в районе Еленовки, от рук украинских диверсантов погиб 26-летний участник ополчения Роман Крюк, вставший на защиту рубежей нашего государства. Он стоял у истоков создания Донецкой Народной Республики и отдал свою жизнь, защищая родную землю и простых мирных жителей – детей, женщин, стариков.

Семь лет назад жители ДНР и ЛНР выступили против государственного переворота в Украине, против навязываемых Киевом чуждых нам ценностей. И на протяжении этих лет мы продолжали бороться за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и чтить память героических предков. К сожалению, в этой войне мы потеряли многих достойных сынов своего Отечества, которые погибли, защищая наше будущее. И сегодня наша главная задача – сохранить память об их подвиге, навечно вписать их имена на страницы истории нашего края и передать будущим поколениям знания о таких смелых и самоотверженных людях, как Роман Крюк.

Именно с этой целью мы установили на фасаде его дома почётную Звезду Героя. Память о Романе навсегда останется в сердцах людей», – рассказал парламентарий.

В тот же день Ярослав Аника совместно с активистами ОО «Молодая Республика» и ОО «Народная дружина» поздравили вдову ветерана Великой Отечественной войны Валентину Степановну Бойко с её 90-летием.