Юлия Крюкова дала разъяснения по некоторым вопросам правоприменения отдельных норм гражданского и семейного законодательства

Председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова ответила на вопрос о необходимости получения разрешения от органов опеки и попечительства на сделки, ведущие к отчуждению имущества несовершеннолетних.

«При отчуждении имущества несовершеннолетних, в том числе при обмене, дарении, сдаче в аренду такого имущества, разрешение органа опеки требуется согласно статье 40 Гражданского кодекса ДНР. В случае приобретения, дарения имущества в собственность ребёнка данное разрешение органа опеки не требуется. При возникновении вопросов, связанных с имуществом несовершеннолетних детей, необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту нахождения имущества ребёнка», – сказала Юлия Крюкова.

Депутат отметила, что правоотношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства в отношении недееспособных или не полностью дееспособных физических лиц, регулирует Закон Донецкой Народной Республики «Об опеке и попечительстве».

«Действие Закона «Об опеке и попечительстве», а также содержащиеся в нём нормы, регламентирующие особенности распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим подопечному, распространяются на правоотношения, возникшие в связи с отчуждением имущества исключительно подопечного, то есть физического лица, в отношении которого установлены опека или попечительство. Закон не устанавливает порядок управления имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему, который не находится под опекой или попечительством, а также не устанавливает ограничений по отчуждению такого имущества», – пояснила Юлия Крюкова.