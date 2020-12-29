Юлия Крюкова: Хочется, чтобы каждый почувствовал заботу, тепло, приближение чуда

В преддверии новогодних праздников депутаты Народного Совета организовывают благотворительные мероприятия для детей Республики.

В субботу, 26 декабря, депутат Клавдия Кульбацкая привезла 30 детей военнослужащих в кинотеатр Дом кино «Шевченко» на премьеру мультипликационного фильма. Ещё 20 ребят в этот день побывали в «Аквапарке». Все дети получили сладкие подарки.

26 и 27 декабря депутат Александра Усачёва организовала поход в цирк «Космос» для детей из Макеевки и Донецка. Это дети погибших военнослужащих и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Всего за два дня цирк посетили 120 человек. Каждому ребёнку вручили сладкие подарочные наборы.

Юлия Крюкова в рамках программы «Дети Республики» организовала посещение новогоднего представления в цирке «Космос» для 18 детей из семей погибших защитников Республики.

«Хочется, чтобы каждый почувствовал заботу, тепло, приближение чуда. Желаю всем детям верить в себя, верить в свои возможности и мечты, в своё будущее, тогда всё получится», – сказала парламентарий.