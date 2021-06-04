Юлия Крюкова: «Изменения, вносимые в Семейный кодекс, позволят защитить жилищные права детей при расторжении брака их родителей»

Председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала об изменениях, вносимых в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики. Соответствующий закон был принят сегодня, 4 июня, в ходе очередного пленарного заседания парламента.

«Прежде всего напомню, что 1 июня мы праздновали Международный день защиты детей. Также в Донецкой Народной Республике охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства и детства, устанавливаются гарантии социальной защиты граждан.

Сегодня парламентом был принят Закон «О внесении изменения в статью 87 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики», который разработал Комитет по социальной и жилищной политике. В целях обеспечения защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребёнка внесены изменения в статью 87 Семейного кодекса, регламентирующую порядок привлечения родителей к участию в дополнительных расходах на детей», – отметила Юлия Крюкова.

Парламентарий уточнила, что согласно абзацу первому части 1 статьи 87 Семейного кодекса при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжёлой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

«Перечень исключительных обстоятельств, указанный в статье 87 Семейного кодекса, не является исчерпывающим. Указание в тексте статьи на ситуации, связанные только с состоянием здоровья ребёнка, приводит к тому, что в судебной практике она толкуется только как предполагающая необходимость возмещения расходов, связанных исключительно с лечением, восстановлением здоровья ребёнка, реабилитацией.

Учитывая изложенное, в абзац первый части 1 статьи 87 Семейного кодекса внесено изменение, уточняющее перечень исключительных обстоятельств, при наличии которых каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов, условием отсутствия пригодного для постоянного проживания ребёнка жилого помещения», – пояснила Юлия Крюкова.

Депутат отметила, что предусмотренное изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учётом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребёнка и родителя.

«Согласно абзацу второму части 1 статьи 87 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер таких расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон», – резюмировала Юлия Крюкова.

Для справки: Семейным кодексом Донецкой Народной Республики довольно подробно разъяснены права и обязанности супругов как в период нахождения в браке, так и после его расторжения.

Следует отметить, что концепция принятого закона основана на правоприменительном опыте Российской Федерации, а именно с учётом практики применения Закона Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ «Семейный кодекс Российской Федерации».

До принятия Закона «О внесении изменения в статью 87 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики» в Семейном кодексе ДНР такое обстоятельство, как отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения, не конкретизировалось.