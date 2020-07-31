Юлия Крюкова: Мы нуждаемся в новом законе об основах обязательного социального страхования

Председатель Комитета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова рассказала о законотворческих инициативах в сфере обязательного социального страхования.

«На данный момент в нашем государстве действует Закон ДНР «Об основах общеобязательного социального страхования», принятый в 2015 году. Однако за время правоприменения Закона были выявлены некоторые пробелы в законодательстве, регулирующем данную сферу правовых отношений. В связи с этим Комитет разработал законопроект «Об основах обязательного социального страхования», с принятием которого действующий Закон будет признан утратившим силу.

Отмечу, что данный проект закона основан на законотворческом опыте Российской Федерации и будет способствовать синхронизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством России. Также законопроект послужит базой для разработки и принятия законов о конкретных видах обязательного социального страхования», – сообщила парламентарий.