Юлия Крюкова: Необходима всесторонняя поддержка педагогов, работающих в сёлах и посёлках городского типа Республики

Во вторник, 8 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, посвящённое обсуждению необходимых мер социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности.

Об итогах мероприятия в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Юлия Крюкова.

«Правительство Донецкой Народной Республики выступило с законодательной инициативой по внесению изменений в статью 44 Закона ДНР «Об образовании». Так как предложение касается установления мер социальной поддержки для педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа, а также педагогических работников, которые уже вышли на пенсию и у которых есть стаж работы в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, наш Комитет выступает соисполнителем по данному законопроекту.

Хочу сказать, что необходима всесторонняя поддержка педагогов, которые работают в сёлах и посёлках городского типа Республики. Комитет поддерживает законодательную инициативу разработчика и предоставит свои замечания и предложения в ближайшее время», – сообщила парламентарий.