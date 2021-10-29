Юлия Крюкова о начале отопительного сезона в Республике (видео)

О старте отопительного сезона в Донецкой Народной Республике в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова.

«Все мы знаем, в каком катастрофическом положении на Украине сейчас теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда. Учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, такое положение дел просто недопустимо. Когда в больницах, где находятся тяжелобольные люди, отопительная система не работает либо работает не на полную мощность, это крах государства, это свидетельствует о безразличном отношении к гражданам, которые вынуждены мёрзнуть в своих жилищах.

В отличие от Украины в нашей Республике были приняты экстренные меры, направленные на обеспечение тепла как в домах наших граждан, так и в объектах социальных структур – больницах, школах, детских садах.

Первого октября стартовал отопительный сезон. Дома Республики начали снабжать теплом на две недели раньше срока в связи с ранним наступлением холодов и ухудшением ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно указу Главы Республики, в первую очередь теплом были обеспечены, конечно же, социальные объекты, а также школы. В таких зданиях, как школы, должен поддерживаться определённый температурный режим, чтобы в любой момент они были готовы к работе. Нельзя забывать и о персонале школ, который, несмотря на проведение обучения детей удалённо, работает в школе», – отметила депутат.

Также парламентарий рассказала о механизме обращения граждан в органы государственной власти по вопросам прохождения отопительного сезона и подачи теплоносителя в дома.