Юлия Крюкова о порядке получения паспорта гражданина Российской Федерации (видео)

О порядке получения паспорта гражданина Российской Федерации в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова.

«На данный момент в Республике продолжается приём документов от граждан, желающих приобрести гражданство Российской Федерации. И, надо сказать, что таких граждан остаётся огромное количество.

Прежде всего, напомню, что гражданство Российской Федерации по упрощённой процедуре могут получить только граждане, имеющие паспорт Донецкой Народной Республики.

Подчеркну, что при приобретении гражданства Российской Федерации гражданам рекомендуется позаботиться о том, чтобы их дети в возрасте до 18 лет также получили гражданство России», – сказала Юлия Крюкова.

Кроме того, депутат подробно рассказала о процедуре получения паспорта гражданина Российской Федерации, дополнительно затронув тему перевода личных документов на русский язык, а также об изменениях в требованиях к замене паспорта по достижению гражданином определённого законом возраста.