Юлия Крюкова о программе социально-экономического развития Республики на 2022–2024 годы (видео)

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Председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала о вопросах, касающихся сферы социальной политики, которые содержатся в программе социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2022–2024 годы.

Юлия Крюкова рассказала о плане социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2022–2024 годы в сфере социальной политики, а также о мероприятиях, направленных на улучшение демографической ситуации в Республике.

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