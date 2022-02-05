Юлия Крюкова об упрощении доступа к соцвыплатам для граждан России, проживающих на территории ДНР (видео)
Поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об упрощении доступа к социальным выплатам для граждан России, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики – это важный шаг, благодаря которому жители Донецкой Народной Республики смогут воспользоваться различными льготами наравне с жителями Российской Федерации. Об этом рассказала председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова.