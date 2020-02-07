Юлия Крюкова: Перед нами стоит задача обеспечить государственную поддержку всех социально незащищённых граждан Республики

Сегодня, 7 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии обсудили ряд вопросов в сферах опеки и попечительства, а также социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На мероприятии присутствовали представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Правительства, Министерства труда и социальной политики, Генеральной прокуратуры, Министерства финансов, Министерства экономического развития и Министерства здравоохранения.

Председатель Комитета Юлия Крюкова поделилась подробностями дискуссии в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Перед нами стоит широкий спектр задач по обеспечению социальной защиты разных категорий граждан. Сегодня мы обсудили ряд вопросов, касающихся возмещения вреда и мер социальной поддержки людей, пострадавших от чернобыльской катастрофы: граждан, получивших или перенёсших лучевую болезнь или другие заболевания, а также людей с инвалидностью. Также мы продолжили работу над законопроектом об опеке и попечительстве, обсудив целый комплекс проблем.

Опираясь на опыт Российской Федерации, Комитет выступил с предложением утвердить ежемесячную денежную компенсацию за возмещение вреда, причинённого здоровью радиационным воздействием из-за чернобыльской катастрофы.

Есть несколько вариантов того, в каком размере должна предоставляться компенсация. Так, она может зависеть от минимального размера оплаты труда, либо быть фиксированной, однако индексироваться. Пока мы не пришли к единому мнению по этому вопросу с нашими коллегами из министерств и ведомств и продолжим прорабатывать вопрос, учитывая реалии Донецкой Народной Республики.

Что касается второго вопроса, то законопроект «Об опеке и попечительстве» находится на финальном этапе разработки. Сейчас мы прорабатываем его с учётом его согласованности с недавно принятым Гражданским кодексом ДНР, а также с нормами проекта Семейного кодекса, с которым законопроект «Об опеке и попечительстве» идёт в одном пакете», – сообщила депутат.