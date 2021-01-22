Юлия Крюкова: Политика ДНР в сфере социальной поддержки пострадавших в результате аварии на ЧАЭС базируется на приоритете жизни и здоровья людей

В пятницу, 22 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии рассмотрели комплекс вопросов в сферах жилищного законодательства и социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В мероприятии приняли участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Сегодня мы рассмотрели несколько вопросов. Во-первых, продолжили работу над проектом Жилищного кодекса. Во-вторых, утвердили итоговую редакцию и внесли на рассмотрение Народного Совета Донецкой Республики проект закона «О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», работа над которым была начата в декабре 2019 года.

Проект закона направлен на защиту прав и интересов граждан Республики, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в ликвидации последствий указанной катастрофы. Кроме того, он определит государственную политику в сфере социальной поддержки пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Политика Донецкой Народной Республики по данному вопросу базируется на принципах приоритета жизни и здоровья людей, пострадавших от чернобыльской катастрофы, использования экономических методов улучшения их жизни благодаря проведению политики льготного налогообложения граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы, и их объединений. Кроме того, в законопроекте затронуты вопросы медицинского обслуживания чернобыльцев», – сообщила парламентарий.