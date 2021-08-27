Юлия Крюкова приняла участие в конференции «Россия – Донбасс: единство приоритетов» в Шахтёрске

В четверг, 26 августа, в Шахтёрске состоялась конференция «Россия – Донбасс: единство приоритетов», на которой выступила депутат Народного Совета Юлия Крюкова.

В мероприятии также принял участие глава администрации города Шахтёрска Александр Шатов, член Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Скаблюк, председатель Координационного совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Денис Давыдов, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Сергей Лебедев.

В начале конференции участники и гости ознакомились с видеороликом о достижениях Российской Федерации в различных сферах жизни общества, а также об интеграционных процессах в рамках программы «Россия – Донбасс».

Конференция является продолжением масштабного форума «Россия – Донбасс: единство приоритетов», который состоялся 15 июля в городе Донецке.

Юлия Крюкова представила присутствующим доклад о роли партии «Единая Россия» в политической системе Российской Федерации.

«Граждане оценивают государство прежде всего по результатам своего личного, непосредственного взаимодействия с органами власти. Ключевыми приоритетами партии «Единая Россия» в сфере отношений власти и гражданского общества стали совершенствование конкурентной политической системы, развитие современных механизмов управления и гражданского участия в нём, повышение уровня прозрачности власти, всеобъемлющая борьба с коррупцией», – сказала парламентарий.

Также Юлия Крюкова отметила, что в Российской Федерации ведётся большая работа по сокращению уровня безработицы в стране.

«Начиная с 2000 года проводится политика, позволяющая защищать людей от самого экстремального негативного социального сценария на рынке труда – резкого роста безработицы. Началось формирование национальной системы квалификации, обеспечивающей взаимосвязь между потребностью экономики в квалифицированных кадрах и подготовкой работников необходимой квалификации системой профессионального образования», – отметила парламентарий.

Кроме того, Юлия Крюкова рассказала о значимости проделанной работы по улучшению благосостояния людей с инвалидностью.

«Отношение к людям с инвалидностью меняется к лучшему. Россия присоединилась к международной Конвенции о правах инвалидов – это высокая планка по созданию равных возможностей во всех сферах жизни. С 2011 года реализуется государственная программа «Доступная среда», – подчеркнула Юлия Крюкова.