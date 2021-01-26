Юлия Крюкова приняла участие в обсуждении трудового законодательства на базе Общественной палаты

В понедельник, 25 января, как сообщает пресс-служба Общественной палаты ДНР, состоялось заседание комиссии Общественной палаты ДНР по экономическим вопросам. Предложения в трудовое законодательство ДНР обсудили председатель Комитета Народного Совета ДНР по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова, заместитель председателя Федерации профсоюзов ДНР Елена Молчанова и депутаты Молодёжного парламента ДНР.

Открыла заседание заместитель председателя Общественной палаты ДНР по экономическим вопросам Екатерина Мартьянова.

«На сегодняшний день трудовые отношения в ДНР регламентируются Кодексом законов о труде, принятым ещё в 1971 году. Народный Совет разработал проект Трудового кодекса ДНР, который заменит действующий КЗоТ и в большей мере будет учитывать интересы работников всех сфер жизни Республики. Ранее мы провели общественные слушания данного законопроекта, в ходе которых участники выдвинули ряд предложений в сфере трудового законодательства», – отметила она.

Со своей стороны председатель Комитета Народного Совета ДНР по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова рассказала на каком этапе находится разработка проекта Трудового кодекса.

«На данный момент мы отправили проект на согласование с профильными министерствами, чтобы понимать, что необходимо доработать и какие моменты учесть. Потому что после его принятия и вступления в силу некоторые законы утратят свою юридическую силу.

Мы делаем всё, чтобы законопроект был тщательно подготовлен и отвечал не только правоприменительной практике Республики, но и согласовывался с опытом Российской Федерации в вопросах регулирования трудовых отношений.

Кроме того, особое внимание при разработке проекта закона мы уделили защите прав работника. Поэтому сегодня нам будет особенно важно услышать мнение представителей Федерации профсоюзов ДНР о проекте Трудового кодекса», – сказала парламентарий.

По итогам заседания все вопросы, поступившие от участников, будут обобщены и направлены в Народный Совет ДНР.