Юлия Крюкова приветствовала участников фестиваля-конкурса хореографического искусства «Сияние первоцвета»

В субботу, 10 апреля, в рамках Года русской культуры на сцене муниципального учреждения культуры «Шахтерское городское культурно-досуговое объединение» состоялся I открытый городской фестиваль-конкурс хореографического искусства «Сияние первоцвета».

На мероприятии присутствовали депутат Народного Совета Юлия Крюкова, а также исполняющий обязанности главы администрации города Шахтерска Сергей Желновач.

К участникам фестиваля обратилась депутат Народного Совета Юлия Крюкова.

«Танец − великое искусство, и потребность в нем испытывают все, независимо от способностей и возможностей. Танец помогает, развивает и лечит. Танец открывает новые горизонты и дарит новых друзей. Танец объединяет всех.

Спасибо всем, кто оказывал помощь фестивалю. Желаю всем участникам море счастливых и незабываемых мгновений!» − сказала парламентарий.