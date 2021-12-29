Юлия Крюкова призвала жителей Республики вакцинироваться против Covid-19

О необходимости вакцинации против Covid-19 в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова.

«25 ноября 2021 года гуманитарным конвоем в нашу Республику из Российской Федерации была доставлена партия вакцины против новой коронавирусной инфекции – «Спутник Лайт». В настоящее время работает более 65 прививочных пунктов.

Считаю важным ещё раз сказать о необходимости всеобщей вакцинации. С её помощью мы сможем предотвратить распространение Covid-19, сформировать коллективный иммунитет и остановить циркуляцию вируса и появление новых, более опасных штаммов.

Применение вакцины также способствует сокращению числа случаев тяжёлого течения болезни и смертей от Covid-19 среди заболевших граждан.

Ещё раз призываю вас прийти в прививочные пункты, которые работают на территории Донецкой Народной Республики, чтобы мы вместе с вами могли побороть коронавирусную инфекцию», – сказала Юлия Крюкова.