Юлия Крюкова рассказала о порядке получения СНИЛС и регистрации на «Госуслугах» (видео)

О порядке получения страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и регистрации на портале «Госуслуги» в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала депутат, председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова.

Парламентарий озвучила пошаговую инструкцию по получению СНИЛС гражданами России, проживающими в Республике, и рассказала о порядке регистрации на портале «Госуслуги».

Юлия Крюкова отметила, что после получения паспорта гражданина Российской Федерации жители ДНР могут пользоваться возможностями и правами, которые предоставляются гражданам России. Помочь в реализации таких прав призван страховой номер индивидуального лицевого счёта и регистрация на портале государственных и муниципальных услуг.

«Это позволяет гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики, в онлайн-режиме пользоваться всем спектром предоставляемых услуг, таких, например, как получение или замена паспорта, водительского удостоверения, страхование автомобиля, материнский капитал и тому подобное», – отметила Юлия Крюкова.