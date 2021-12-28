Юлия Крюкова рассказала о Программе социально-экономического развития на 2022–2024 годы

Председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала о профильных для комитета аспектах Программы социально-экономического развития на 2022–2024 годы.

«6 сентября в режиме видеоконференции состоялась межгосударственная встреча глав Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, по итогам которой была подписана декларация о создании единого экономического пространства.

Разработка программ социально-экономического развития – закономерное событие, которое логично вписывается в процесс укрепления ДНР и ЛНР.

Главными направлениями программ являются развитие экономики и создание комфортных условий жизни для каждого гражданина Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, повышение эффективности государственного управления, развитие территорий.

Программа социально-экономического развития затрагивает разные аспекты жизни, в неё входит в том числе восстановление порядка 1 000 многоквартирных домов и 240 объектов социальной сферы, повреждённых в результате обстрелов со стороны ВФУ.

Также её частью является ремонт дорожного покрытия. Это важный вопрос, который нам часто озвучивают граждане.

Отдельное внимание уделено демографической ситуации. Программа нацелена на повышение денежного обеспечения родителей при беременности и родах, выплат по уходу за детьми до 3 лет. Планируется увеличение поддержки многодетных семей.

Одним из важных элементов Программы является работа в сфере жилищно-коммунальных услуг. Это, например, возмещение предоставляемых предприятиями ЖКХ льгот», – сказала Юлия Крюкова.