Юлия Крюкова рассказала о законодательных инициативах в сфере социальной защиты членов семей погибших военнослужащих

Комитет Народного Совета по социальной и жилищной политике начал работу над внесением изменений в Закон ДНР «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики». Подробностями предложенных изменений поделилась с пресс-службой Народного Совета председатель Комитета Юлия Крюкова.

«К нам, как к профильному комитету, обратились представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Министерства труда и социальной политики с просьбой детальнее проработать некоторые нормы Закона ДНР «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики». Так, в Законе на данный момент нет точного определения того, кто относится к членам семей погибших военнослужащих.

По итогам этого обращения нами совместно с профильными министерствами были разработаны изменения в действующий закон. Изменения вносят ясность, кто именно относится к членам семей погибших.

Следует отметить, что актуальность законопроекта связана с тем, что отсутствие перечня, на кого распространяет действие Закон ДНР «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики», приводит к трудностям его реализации.

Ранее Правительство утвердило порядок предоставления льготы в виде освобождения от оплаты ЖКУ членам семей лиц, погибших при защите ДНР, для реализации которого и необходимы предложенные нами изменения», – сказала парламентарий.

Юлия Крюкова добавила, что такой перечень есть и в аналогичных законах, регулирующих социальную защиту членов семей погибших военнослужащих или ветеранов войны. А именно в законах «О статусе военнослужащих» и «О социальной защите ветеранов войны». Внесение подобных норм в Закон ДНР «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики» направлено на гармонизацию законодательства Республики в целом.