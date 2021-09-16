Юлия Крюкова рассказала об участии жителей Донбасса в выборах в Госдуму РФ

В четверг, 16 сентября, в эфире «Парламентского вестника» депутат Народного Совета Юлия Крюкова рассказала о механизмах участия граждан Республики, получивших российское гражданство, в выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

«Мы понимаем, что Россия – наш дом. И каким он будет, зависит в том числе и от нас. Сегодня мы возвращаемся домой. Надеюсь, что скоро мы станем полноценной частью Российской Федерации. Наши люди действительно верят России, они хотят сделать свой выбор. Сегодня государство даёт возможность людям, которым по тем или иным причинам не удалось зарегистрироваться на сайте «Госуслуги», добраться до избирательных участков Ростовской области. Нужно просто иметь при себе паспорт Российской Федерации и паспорт ДНР. Вам в информационных центрах или по телефонам горячей линии окажут консультационную помощь », – сказала парламентарий.

Также Юлия Крюкова подробно описала механизмы голосования для жителей Республики как в дистанционном режиме, так и очно.

Подробности на нашем канале в RUTUBE.