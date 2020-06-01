Юлия Крюкова рассказала об усовершенствовании законодательной защиты социальных прав людей с инвалидностью

Председатель Комитета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова разъяснила нормы Закона ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О социальной защите инвалидов”», принятого Народным Советом 26 мая 2020 года.

«На данный момент в Донецкой Народной Республике ещё не принят Кодекс об административных нарушениях. При этом необходимо оперативно реагировать на существующие социальные вызовы и регулировать выполнение требований закона Республики по социальной защите людей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, мы ввели административную ответственность должностных лиц и физических лиц – предпринимателей за уклонение от исполнения требований к созданию беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для людей с инвалидностью. Кроме того, эти нормы касаются обеспечения беспрепятственного пользования железнодорожным, водным, междугородным автомобильным видами транспорта и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

Полномочия по составлению протоколов об указанных административных правонарушениях делегированы уполномоченным на это должностным лицам администрации района, города, района в городе Донецкой Народной Республики, в пределах их компетенции.

Следует отметить, что за такие нарушения предполагается штраф в размере от двух до трёх тысяч рублей. Штраф будет назначаться по результатам рассмотрения таких дел на заседаниях административных комиссий при администрациях городов и районов, а также районов в городах.

При этом составляться протоколы и рассматриваться дела об административных правонарушениях будут в соответствии с действующим законодательством об административных правонарушениях.

Подчеркну, что одна из задач государства – обеспечить социальные права наиболее уязвимых категорий граждан, в данном случае людей с ограниченными возможностями здоровья», – отметила парламентарий.

Юлия Крюкова добавила, что Закон разработан на основе аналогичных норм законодательства Российской Федерации.