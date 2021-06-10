Юлия Крюкова разъяснила некоторые аспекты Семейного кодекса (Видео)

Депутат Народного Совета Юлия Крюкова в эфире телеканала «Первый Республиканский» рассказала о некоторых статьях Семейного кодекса Донецкой Народной Республики и об изменениях, внесённых парламентариями в него на пленарном заседании Народного Совета 4 июня.

«Мы внесли изменения в статью 87 Семейного кодекса, в которой говорится о дополнительных расходах одного из родителей, который проживает отдельно от ребёнка. В данной статье описываются в основном расходы, связанные со здоровьем ребёнка, то есть возникающие, когда тот имеет тяжёлое заболевание, нуждается в постоянном уходе, лечении, операции и так далее. Исходя из опыта Российской Федерации, а также результатов мониторинга судейских решений возникла необходимость внесения изменений в Семейный кодекс, связанных с дополнительными расходами на жильё, пригодное для ребёнка. Если родители ранее проживали в помещении, находящемся в собственности одного из них, то после расторжения брака ребёнок может быть вынужден проживать в съёмном жилье вместе с родителем, оставшимся без жилплощади. Для того, чтобы оба родителя беспокоились о жилищных условиях своего ребёнка, были внесены такие изменения», – сказала Юлия Крюкова.