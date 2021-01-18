Юлия Крюкова: В проекте Трудового кодекса мы постарались максимально сбалансировать интересы работодателей и работников

В понедельник, 18 января, Комитет Народного Совета по социальной и жилищной политике представил проект Трудового кодекса ДНР на общественных слушаниях, прошедших по инициативе Общественной палаты ДНР.

В мероприятии приняли участие представители Правительства, профсоюзных организаций, министерств Республики, а также Молодёжного парламента.

Модератором на слушаниях выступила заместитель председателя Общественной палаты Екатерина Мартьянова.

«Трудовой кодекс – это основа трудового законодательства государства. Он определяет основные права и обязанности работника и работодателя. Потому необходимо его широкое общественное обсуждение. Это позволит гармонично урегулировать нормы трудового законодательства», – сказала она, открывая заседание.

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала об основных особенностях проекта кодекса.

«Новый Трудовой кодекс придёт на смену КЗоТ Украины, который регулировал трудовые отношения почти 30 лет. За это время произошли кардинальные изменения и в политической жизни Донбасса, и в его экономике. Рыночные отношения пришли в глубокое противоречие с нормами трудового законодательства, концепция которого была ориентирована на государственные предприятия и учреждения как единственных работодателей.

Предложенный нами проект Трудового кодекса состоит из 14 разделов и 68 глав. Мы постарались в нём максимально сбалансировать интересы работодателей и работников, которые практически во всех случаях находятся в разных плоскостях. Не секрет, что работник – более слабая сторона в трудовых отношениях, зависящая от воли работодателя и имеющая меньше возможностей для реализации своих интересов, прав и свобод. Поэтому необходимо с помощью правовых норм трудового законодательства сгладить острые углы противоречий, найти оптимальный вариант регулирования трудовых отношений», – сообщила парламентарий.

Отдельно председатель профильного комитета Народного Совета остановилась на отличиях проекта Трудового кодекса ДНР и КЗоТ Украины.

«Кодекс законов о труде и проект Трудового кодекса ДНР совпадают на более, чем 60%. Это говорит о преемственности норм трудового законодательства. Однако есть и отличия. Так, в Трудовом кодексе закрепляются нормы, касающиеся социального партнёрства в сфере труда, срочного трудового договора, ненормированного рабочего дня, ответственности работодателя за нарушение сроков выплаты зарплаты и самозащиты трудовых прав. Безусловно, это улучшит будущее трудовое законодательство Республики.

В проекте Трудового кодекса в большей мере учитываются интересы работников, усиливается защита их прав. К таким нормам следует отнести, в частности, нормы, запрещающие принудительный труд, предусматривающие возмещение вреда во всех случаях его причинения.

Также достоинство законопроекта заключается в подробном описании обязательных условий трудового договора, что позволит работникам лучше реализовать свои права и свободы.

Очень важное значение имеет статья, предусматривающая материальную ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы. Проект кодекса в случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, обязует работодателя выплатить их с уплатой процентов – денежной компенсации – в размере не ниже одной пятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования ЦРБ ДНР от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно.

Кроме того, проект Трудового кодекса предусматривает некоторые необходимые разделы и главы, касающиеся социального партнёрства в трудовых отношениях, трудового порядка, профессионального обучения работников. Предусмотрены правовые нормы, касающиеся государственной инспекции труда.

В отличие от КЗоТ, в нём обоснованно расширен круг отдельных категорий работников, для которых предложены на законодательном уровне нормы, закрепляющие особенности регулирования труда этих лиц.

В целом представленный проект Трудового кодекса включает в себя более широкий круг вопросов законодательного регулирования трудовых отношений. В нём получили отражение ряд необходимых общих принципиальных положений, касающихся регулирования труда, сохранены и расширены главные структурные части действующего трудового законодательства.

В представленный законопроект внесена специальная глава о защите профсоюзами трудовых прав работников. Выделен специальный раздел о самозащите работниками трудовых прав», – рассказала Юлия Крюкова.