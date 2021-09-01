Юлия Крюкова вручила благодарности Председателя Народного Совета сотрудникам администрации Шахтёрска

Во вторник, 31 августа, депутат Юлия Крюкова приняла участие в аппаратном совещании в администрации города Шахтёрска.

На мероприятии присутствовал первый заместитель главы администрации Шахтёрска Сергей Желновач, а также руководители предприятий, организаций и учреждений города, главы поселковых администраций, представители органов самоорганизации населения и руководители силовых структур.

О рассмотренных вопросах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала Юлия Крюкова.

«На встрече был заслушан отчёт о показателях социально-экономического развития Шахтёрска за первое полугодие 2021 года, также обсуждались актуальные вопросы осуществления деятельности в образовательных организациях города в 2021–2022 учебном году и организация работ временного характера.

Кроме того, были подведены итоги мероприятий, посвящённых Дню города и Дню шахтёра, запланированы мероприятия ко Дню освобождения Донбасса», − рассказала парламентарий.

В ходе совещания Юлия Крюкова вручила благодарности Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки сотрудникам администрации города и местному отделению Общественного движения «Донецкая Республика» за многолетний добросовестный труд, а также в связи с празднованием Дня города Шахтёрска.