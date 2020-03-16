Юлия Михайлова организовала экскурсию в художественный музей для донецких школьников

В субботу, 14 марта, по инициативе депутата Народного Совета Юлии Михайловой в рамках программы «Дети Республики» воспитанники государственного общеобразовательного учреждения «Донецкая школа-интернат № 1» посетили Донецкий республиканский художественный музей.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий сообщила, что в рамках мероприятия для детей провели мастер-класс по рисованию шоколадом и обзорную экскурсию по новым экспозициям музея.

«Сегодня совместно с Донецким республиканским художественным музеем мы организовали проведение необычного мастер-класса. Как оказалось, это весьма кропотливое, но очень увлекательное занятие, которое даёт ребятам возможность раскрыть свои способности и получить массу позитивных эмоций от работы. Я и сама с огромным удовольствием погрузилась в творческий процесс. Также школьники познакомились с действующими выставками и узнали много интересного из мира искусства.

Спасибо сотрудникам учреждения за организованную встречу и прекрасно проведённое время. Для детей данной категории очень важно посещать такие мероприятия. Художественный музей богат разнообразными занятиями и предложениями, поэтому мы с ребятами обязательно вернёмся сюда снова», − отметила Юлия Михайлова.

После экскурсии для воспитанников школы-интерната был организован ужин в одном из кафе Донецка.