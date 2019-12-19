Юлия Михайлова: Жители Донбасса уже давно не верят Киеву

В среду, 18 декабря, депутат Народного Совета ДНР Юлия Михайлова приняла участие в обсуждении военных преступлений Украины в Донбассе в прямом эфире программы «Открытый эфир» телеканала «Звезда».

В ходе эфира парламентарий прокомментировала новость о том, что украинская сторона передала в Международный уголовный суд в Гааге материалы о военных преступлениях России в Иловайске и Дебальцево.

«Если бы у меня была возможность выступить в Гааге и это услышала вся Европа, я бы пригласила их в Донбасс. В Дебальцево, Горловку и другие населённые пункты, страдающие от обстрелов. Посмотреть на тех, кого обстреливают – детей, пенсионеров, женщин. Наши мужчины находятся на передовой, защищая нас. Здесь находятся только обычные мирные граждане», – сказала Юлия Михайлова.

Также депутат Народного Совета высказала своё мнение о возможности прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе после объявления очередного режима прекращения огня, анонсированного министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко на 20–21 декабря.

«Люди уже давно не верят Киеву. Пять лет мы слышим, что будет перемирие, отведут войска и всё наладится. Но ничего не происходит. Меняются президенты на Украине, но не ситуация в Донбассе.

Наши представители в Контактной группе готовы к диалогу. И мы призываем Киев к тому же. Все договорённости по урегулированию конфликта должны быть согласованы с нами. Нужно их выполнить, и тогда наступит мир. Но я думаю, что президент Украины не готов к этому», – констатировала Юлия Михайлова.

Говоря о заявлениях Владимира Зеленского, что Донбасс – это украинская территория, на которой проживают граждане Украины, парламентарий подчеркнула, что в ДНР продолжают следовать курсу, который выбрали для себя жители Донбасса в 2014 году.

«Донбасс сделал свой выбор в 2014 году на референдуме. И мы по сей день придерживаемся своей позиции», – подытожила депутат.