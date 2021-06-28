Юрий Леонов о необходимости создания физическим лицам условий для ведения садоводства и огородничества

В понедельник, 28 июня, состоялись общественные слушания, посвящённые обсуждению законопроекта «О ведении физическими лицами садоводства и огородничества для собственных нужд».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов, представители Общественной палаты, Государственного комитета по земельным ресурсам, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Министерства доходов и сборов, Министерства юстиции, Нотариальной Палаты, Молодёжного парламента, Общественного Движения «Донецкая Республика», а также представители профсоюзных и общественных организаций.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Юрий Леонов рассказал об итогах общественных слушаний.

«Сегодняшняя встреча была посвящена обсуждению проекта закона «О ведении физическими лицами садоводства и огородничества для собственных нужд», который разработан в целях совершенствования правовой основы в данной сфере деятельности. Его принятие обусловлено также и необходимостью реформирования гражданского и земельного законодательства Республики.

Проект закона «О ведении физическими лицами садоводства и огородничества для собственных нужд» определяет особенности гражданско-правового положения некоммерческих организаций, создаваемых физическими лицами для ведения садоводства и огородничества в соответствии с Гражданским кодексом.

Основным направлением совершенствования законодательной базы является разрешение вопросов, связанных с владением, пользованием и распоряжением совместным имуществом, а также создание физическим лицам необходимых условий для ведения садоводства и огородничества в целом.

Хотелось бы отметить, что согласно нормам проекта закона садовый земельный участок также может использоваться для строительства жилого дома – объекта индивидуального жилищного строительства, пригодного для постоянного проживания граждан. Предполагается, что согласно порядку, который будет устанавливаться Правительством Донецкой Народной Республики, садовый дом может быть признан жилым, а жилой дом – садовым. Однако на своих огородных участках граждане вправе размещать исключительно хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капитального строительства.

За основу проекта закона был взят опыт Российской Федерации, в частности использованы нормы Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что соответствует принципу гармонизации отечественного законодательства с законодательством Российской Федерации», – рассказал Юрий Леонов.