Юрий Леонов о работе Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам (видео)

Заместитель председателя Комитета Народного Совета ДНР по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал о работе Комитета в 2021 году.

«Сельское хозяйство – это одна из отраслей нашей экономики, которая может стать её локомотивом. Конечно, это не говорит о том, что мы будем развиваться только как аграрная Республика. Заработает экономика, появятся собственные перерабатывающие мощности. В отличие от Украины, у нас нет стремления стать аграрной страной. Это путь в никуда, когда из страны экспортируется пшеница, а импортируются макаронные изделия. Украина на наших глазах становится сырьевым придатком Запада.

Уверен, что Донецкая Народная Республика будет развивать как сельское хозяйство, так и перерабатывающую промышленность. У нас, например, уже налажена переработка подсолнечного масла. А это значит, что Республика не только будет экспортировать семена подсолнечника, но и сможет насытить собственный рынок и даже расширить экспортный сегмент. Это очень важно для развития экономики нашей Республики.

Нельзя забывать о таком важном моменте, как оборотные средства. Центральный Республиканский Банк в настоящее время ведёт работу в данной сфере. У сельхозпроизводителей, например, появилась хорошая возможность приобретать необходимую сельскохозяйственную технику в лизинг», – сказал парламентарий.

Кроме того, Юрий Леонов подробно остановился на направлениях работы Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, рассказал о взаимодействии с производителями, органами исполнительной власти, и комитетами Народного Совета в целях устранения тех или иных проблем, возникающих при производстве или реализации сельскохозяйственной продукции.