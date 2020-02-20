Юрий Леонов принял участие в обсуждении вопросов продовольственной безопасности (видео)

В среду, 19 февраля, заместитель председателя Комитета Народного Совета ДНР по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов принял участие в заседании Комиссии Общественной палаты ДНР по экономическим вопросам.

Открыла мероприятие заместитель Председателя Общественной палаты Екатерина Мартьянова. Она отметила, что агропромышленный комплекс играет важную роль для обеспечения продовольственной безопасности и развития государства в целом.

«Развитость и продуктивность АПК напрямую влияет на сбалансированность экономики. В условиях транспортной и экономической блокады нам необходимо развивать сельское хозяйство», – сказала Екатерина Мартьянова.

Юрий Леонов также подчеркнул необходимость государственной поддержки республиканских сельхозпроизводителей.

«Парламентарии ведут активную работу над проектом Земельного кодекса Донецкой Народной Республики и рядом других законопроектов, регламентирующих деятельность предприятий сферы сельского хозяйства. Кроме того, Министерством агропромышленной политики и продовольствия разработан проект льгот на оплату электроэнергии для сельхозпроизводителей. Некоторые предприятия уже вошли в эту программу», – сказал Юрий Леонов.

В дальнейшем работа над совершенствованием законодательства в агропромышленном секторе будет продолжена. Итогом заседания стало решение привлечь к этой работе профильное министерство, а также представителей Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР, Министерства налогов и сборов и предприятий агропромышленного сектора.

Следующее заседание Комиссии пройдет уже в расширенном формате.