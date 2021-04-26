Юрий Леонов принял участие в заседании Общественной палаты

Сегодня, 26 апреля, депутат, член Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов принял участие в общественных слушаниях, организованных Общественной палатой Донецкой Народной Республики.

В мероприятии также участвовали представители Общественной палаты, Молодёжного парламента, Общественного движения «Свободный Донбасс», Общественного движения «Донецкая Республика», Адвокатской палаты, Нотариальной палаты, Государственного комитета по земельным ресурсам, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, а также Министерства юстиции.

Темой для обсуждения стали положения проекта закона «Земельный кодекс Донецкой Народной Республики».

Юрий Леонов выступил с докладом, в котором отметил, что на сегодняшний день существует острая необходимость в качественном обновлении земельного законодательства Донецкой Народной Республики.

«Задача Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам – создание максимально эффективного нормативного правового акта, понятного для всех, нормы которого разработаны согласно принятому курсу на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации, а также с учётом особенностей Республики.

В процессе работы над заключительными и переходными положениями проекта закона был изучен опыт Автономной Республики Крым, а именно частично имплементирован механизм перехода от одной законодательной базы к другой на примере Закона Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым».

Парламентарий также добавил, что проект закона разрабатывался Комитетом при активном участии представителей Государственного комитета по земельным ресурсам, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, а также Администрации Главы ДНР.

«Принятие данного законопроекта позволит упорядочить правоотношения в сфере использования и охраны земельных ресурсов, что, в свою очередь, будет способствовать утверждению Донецкой Народной Республики в качестве самостоятельного правового государства», – заключил парламентарий.

Юрий Леонов также отметил в своём комментарии пресс-службе Народного Совета следующее:

«Проект закона направлен на формирование и совершенствование законодательства Республики в сфере земельных отношений, его систематизацию и структурирование, установление государственных гарантий по использованию и охране земли, равноценное обеспечение защиты прав и интересов граждан, юридических лиц и государства, обеспечение рационального и эффективного использования и охраны земель, установление оснований, условий и порядка возникновения, изменения и прекращения права собственности и права пользования, осуществления прав и обязанностей собственников земельных участков и землепользователей, создание условий для равноправного развития всех форм хозяйствования, укрепление законности в сфере земельных отношений».