Юрий Леонов рассказал о государственной поддержке фермеров и некоторых новых особенностях сельскохозяйственной деятельности в Республике

В понедельник, 14 декабря, по инициативе Общественной палаты ДНР состоялись общественные слушания, посвящённые разъяснению норм законов «О личном подсобном хозяйстве» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов, представители Молодёжного парламента, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственного комитета по земельным ресурсам, ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», Управления по работе с сельскохозяйственными товаропроизводителями Новоазовской, Амвросиевской Старобешевской Тельмановской районных администраций, Шахтёрской районной администрации, предприниматели.

По итогам мероприятия Юрий Леонов в интервью пресс-службе Народного Совета рассказал о том, какие правоотношения регулируются законами «О личном подсобном хозяйстве» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

«Оба закона были разработаны в рамках совершенствования правовой базы в сфере сельскохозяйственных и земельных отношений, необходимой для ведения физическими лицами личного подсобного хозяйства и фермерского хозяйства, основы которых заложены в Гражданском кодексе Донецкой Народной Республики. И оба вступят в силу с 1 января 2021 года.

При их разработке парламент руководствовался тем, что один из стратегических приоритетов в развитии законодательной базы Республики – стремление к совершенствованию законодательства Донецкой Народной Республики путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации.

Одним из острых вопросов был связан с установленными льготами по налогообложению в зависимости от площади земельных участков, выделяемых аграриям. В частности, представители Молодёжного парламента интересовались, был ли при разработке законов учтён опыт Российской Федерации.

В Российской Федерации установлена норма по предоставлению земельного участка в размере 0,5 га для ведения личного подсобного хозяйства.

Кроме того, субъекты Федерации вправе увеличить этот объём, но не более, чем в пять раз, то есть до 2,5 га. Например, в Ростовской области максимальный размер общей площади земельных участков, находящихся в собственности и на ином праве, для личного подсобного хозяйства Областным законом «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» установлен на уровне 1 га, а в Краснодарском крае Закон «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» устанавливает, что это 1,5 га.

В наших законах максимальный размер земельного участка, при котором сельхозпроизводители освобождаются от уплаты налогов, составляет 2 га. Эта норма возникла не случайно: земельные участки таких размеров выдавались трудящимся в сельской местности.

Для обеспечения продовольственной безопасности наша Республика заинтересована в создании и функционировании личных подсобных хозяйств, производителей сельскохозяйственной продукции. Кстати, в Российской Федерации, согласно статистическим данным, производство некоторых видов сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйствами составляет около 40% от общего объёма производства», – подчеркнул депутат.

Также заместитель председателя профильного комитета Народного Совета отметил необходимость поддержки фермеров.

«Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» предусматривает государственную поддержку фермеров, а вот реализация направлений господдержки находится в руках местных администраций и тех органов государственной власти, которые занимаются разработкой республиканских программ, связанных с развитием сельского хозяйства», – сообщил парламентарий.

Кроме того, Юрий Леонов пояснил нормы, связанные с ограничением максимальной площади земельных участков.

«Обращаю ваше внимание на то, что закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» подготовлен с учётом опыта Российской Федерации и направлен на регулирование отношений фермерских хозяйств, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. В нём установлено, что фермерские хозяйства будут создаваться физическими лицами и вести свою деятельность без образования юридического лица. Ранее фермерские хозяйства были юридическими лицами.

Фермерское хозяйство может быть объединением физических лиц, связанных родством или свойством, владеющих общим имуществом и совместно ведущих производственную и другую хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии.

Опыт показывает, что в зависимости от вида выращиваемой продукции обработка земельных участков площадью свыше 600 га силами одной семьи может представляться проблематичной. До недавнего времени допустимая площадь земельного участка была на уровне 150 га. Сейчас это норма выше и нет ограничений по видам выращиваемой продукции.

Отмечу, что нашим сельскохозяйственным товаропроизводителям для обеспечения продовольственной безопасности и повышения доходности собственного производства стоит всерьёз задуматься о переработке выращенной или произведённой продукции.

Со мной также согласна и заместитель председателя Общественной палаты Екатерина Мартьянова. Она в качестве примера привела опыт Беларуси, где представители малого и среднего бизнеса – фермеры, составляют большую часть производителей сельскохозяйственной продукции. Они не только полностью удовлетворяют спрос внутренних потребителей, но и импортируют свою продукцию в Российскую Федерацию, Донецкую и Луганскую Народные Республики», – сказал он.

Подводя итоги беседы, Юрий Леонов сообщил, что следующее подобное обсуждение состоится в январе 2021 года, после того как оба закона вступят в силу, а также отметил, что всецело поддерживает инициативу Общественной палаты, которая организовала мероприятие.