Юрий Леонов: Зачем нужен закон о наименовании географических объектов

Заместитель председателя Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, депутат Юрий Леонов рассказал о работе Комитета над законопроектом о наименовании географических объектов.

«В работе Комитета находится проект закона, который устанавливает правовые основы деятельности в сфере присвоения наименований географическим объектам.

Вопрос наименования административно-территориальных единиц Республики важен как для обывателей, так и для государственных органов, министерств и ведомств. Ведь названия географических объектов играют большую роль в обороне страны, административной практике, в работе служб транспорта, скорой помощи, связи, полиции, а также в работе органов записей актов гражданского состояния.

Особое значение этот вопрос имеет для нашего государства, которое вот уже шесть лет подвергается вооружённой агрессии со стороны ВФУ. Например, при фиксации повреждений, полученных в результате обстрелов со стороны ВФУ, важно правильно указать адрес и название административно-территориальной единицы ДНР. Эти данные используются в том числе при отстаивании интересов граждан ДНР на международной арене и в Минских переговорах и, естественно, имеют значение для всей Республики.

Также законопроект содержит нормы, касающиеся употребления, регистрации, учёта и сохранения наименований географических объектов как составной части исторического и культурного наследия. Например, благодаря данному законопроекту граждане ДНР смогут инициировать возвращение исторических названий географическим объектам.

В проекте закона определены органы государственной власти Донецкой Народной Республики в сфере наименований географических объектов, что чрезвычайно важно для соблюдения законодательства в области геодезии и картографии», – рассказал парламентарий.