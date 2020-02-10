Юрий Мартынов наградил победителей чемпионата Донецка по карате JKS (видео)

В субботу, 8 февраля, в столице Республики состоялся открытый чемпионат и первенство города Донецка по карате JKS. На мероприятии присутствовал депутат Народного Совета, президент Федерации спортивного и традиционного карате ДНР Юрий Мартынов.

В комментарии представителям СМИ парламентарий отметил, что этот турнир – первый в череде спортивных мероприятий, запланированных в Донецкой Народной Республике в 2020 году.

«Сегодня проводятся первые в текущем году подобные состязания. Участие в чемпионате принимают около 200 спортсменов, как начинающего, так и более высокого уровней подготовки.

2020 год для нас станет прорывным. Так, запланирован международный турнир под эгидой Главы ДНР Дениса Пушилина, на который мы ожидаем участников из нескольких стран. Помимо этого, в марте – начале апреля мы поедем в Россию на два масштабных международных турнира. Поэтому сегодняшнее первенство – это хорошая подготовка к началу спортивного сезона», – рассказал Юрий Мартынов.

В завершение мероприятия депутат вручил победителям и финалистам соревнований заслуженные медали.