Юрий Мартынов возглавил делегацию Республики на международном турнире по каратэ

В воскресенье, 11 апреля, в городе Люберцы (Российская Федерация) состоялся XIII международный турнир по каратэ имени дважды Героя Советского Союза В. В. Горбатко. Участие в состязаниях приняли спортсмены из Донецкой Народной Республики, делегацию возглавил депутат Народного Совета, президент Федерации каратэ ДНР Юрий Мартынов.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий рассказал об истории турнира и его участниках.

«Этот ежегодный турнир был учреждён ещё при жизни выдающегося советского лётчика-космонавта Виктора Горбатко. На соревнования ежегодно съезжаются сотни спортсменов из России и стран ближнего зарубежья.

Нынешние состязания приурочены к 60-летию первого полёта человека в космос. Участие в них принимают более 500 спортсменов со всей России, а также делегации из Армении и Донецкой Народной Республики», – отметил Юрий Мартынов.

Говоря об итогах состязаний 2021 года, президент Федерации каратэ Республики сообщил, что в общекомандном зачёте соревнований по каратэномичи победу одержала команда спортсменов из ДНР.

«В составе делегации Республики на турнире присутствовал 51 человек. В честной и бескомпромиссной борьбе наши ребята показали отличные результаты. Так, впервые за 7 лет мы заняли общекомандное первое место», – подчеркнул парламентарий.