Юрий Покинтелица и Ирина Попова поздравили участников конкурса «Республика талантов»

В четверг, 23 января, в посёлке городского типа Старобешево при поддержке депутатов Народного Совета Юрия Покинтелицы и Ирины Поповой состоялся районный этап Республиканского смотра – конкурса художественной самодеятельности «Республика талантов».

В комментарии пресс-службе Народного Совета Юрий Покинтелица отметил, что подобные мероприятия являются частью государственной программы поддержки одарённой и талантливой молодёжи.

«В Донецкой Народной Республике делается многое для развития творческого потенциала детей и организации их досуга. Во всех городах и районах есть невероятно талантливые ребята, которые участвуют и побеждают в различных конкурсах и фестивалях не только на территории нашей Республики, но и за её пределами. Поэтому важно всячески поддерживать талантливую молодёжь, которой предстоит строить и развивать наше государство, представлять его на международной арене», – рассказал парламентарий.

В ходе мероприятия депутаты вручили участникам конкурса поощрительные призы и сладкие подарки.