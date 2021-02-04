Юрий Покинтелица оказал адресную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья из Снежного и Юнокоммунаровска

В среду, 3 февраля, депутат Народного Совета Юрий Покинтелица передал адресную гуманитарную помощь Снежнянскому центру социальной реабилитации смешанного типа для детей-инвалидов и инвалидов «Родник добра», а также детям с ограниченными возможностями здоровья из города Юнокоммунаровска.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий сообщил, что благотворительное мероприятие было организовано в рамках работы Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

«Для работы с воспитанниками центра были приобретены оргтехника, спортивный и медицинский инвентарь, развивающие игры. Кроме того, Управлению труда и социальной защиты населения Снежного передана помощь для граждан с ограниченными физическими возможностями, которые ввиду сложного материального положения и по состоянию здоровья нуждаются в средствах индивидуальной гигиены», − отметил Юрий Покинтелица.

Также адресную помощь в виде лекарств и средств индивидуальной гигиены получили семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в городе Юнокоммунаровске.

«Еще в начале января, во время поздравления детей с праздником Рождества Христова, пообщался с родителями этих ребят, узнал об их проблемах, нуждах. С просьбой об оказании помощи детям мы обратились к нашим добрым друзьям − меценатам и волонтёрам из Российской Федерации.

Сегодня благодаря им мы смогли оказать необходимую помощь. Многие из этих детей имеют серьёзные проблемы со здоровьем. Среди них Дмитриев Андрей − мальчик, получивший тяжёлые ранения во время обстрела города Енакиево со стороны ВСУ. Андрей и сейчас передвигается в инвалидной коляске. Ребёнку оказывала помощь Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и в этом году семья снова планирует отправить мальчика на реабилитацию и лечение при поддержке Фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы». Одной из девочек также необходима специальная коляска. Конечно же, мы стараемся сделать всё возможное для этих детей и благодарим всех, кто не остаётся равнодушным к судьбам ребят», − рассказал Юрий Покинтелица.