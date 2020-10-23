Юрий Покинтелица оказал гуманитарную помощь дошкольному учреждению Макеевки

В четверг, 22 октября, депутат Народного Совета Юрий Покинтелица передал гуманитарную помощь в виде нагревательного бака для воды муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Ясли-сад № 132 общеразвивающего типа города Макеевки».



В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий отметил, что на сегодня учреждение посещают 54 ребёнка младшего возраста, поэтому потребность в горячей воде всегда высока.

«Самое главное в жизни − это дети. И наша задача сегодня − вырастить их здоровыми, что особенно актуально в условиях сложной ситуации с коронавирусной инфекцией, и счастливыми.

Конечно же, мы очень благодарны нашим добрым друзьям-меценатам за помощь и надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними», − сказал Юрий Покинтелица.