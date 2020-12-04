Юрий Покинтелица оказал помощь центру реабилитации инвалидов и нуждающимся семьям из Углегорска

В четверг, 3 декабря, в Торезском центре социальной реабилитации смешанного типа инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов. Участие в нём принял депутат Народного Совета Юрий Покинтелица.

В ходе визита парламентарий ознакомился с выставкой-ярмаркой работ декоративно-прикладного искусства и передал в учреждение телевизор.

«Сегодня ещё один повод встретиться с нашими друзьями-волонтёрами и меценатами в этом тёплом, уютном доме и пообщаться с замечательными, искренними детьми. Мы стараемся помогать этому центру, можно сказать, что это уже наше подшефное учреждение, куда каждый раз приходишь с огромным удовольствием, зная наверняка, что тебе будут рады.

Ребятам желаю здоровья, оптимизма, солнечного настроения, мира. И конечно же, от всей души благодарим наших добрых друзей-меценатов за оказанное внимание и помощь», − отметил депутат.

В этот же день Юрий Покинтелица оказал содействие в обеспечении твёрдым бытовым топливом жителей города Углегорска, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Девять семей получили по три тонны качественного угля и продуктовые наборы.

«Благодаря нашим друзьям из Российской Федерации мы смогли оказать помощь людям. Вопрос был очень тщательно проработан с администрацией Углегорска, которая определила наиболее нуждающихся жителей из тех, кто ранее обращался на приём с вопросом об обеспечении твёрдым топливом. Это люди преклонного возраста, многодетные семьи и просто семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Конечно же, на этом мы не планируем останавливаться, а намерены продолжать слаженную работу по оказанию помощи и поддержки жителям Республики, оказавшихся в сложной ситуации в это непростое время», − рассказал парламентарий.